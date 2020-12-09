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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Koronadan ölen belediye başkanının cenazesine yoğun katılım dikkat çekti

Koronadan ölen belediye başkanının cenazesine yoğun katılım dikkat çekti

Korona virüse yenik düşen belde belediye başkanın cenaze namazının kılınması

Koronavirüs Hastane Yaşam Mücadelesi Belediye Başkanı Cenaze Namazı 

-Cenazeye katılnlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta korona virüs tedavisi görürken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar’ın cenazesi toprağa verildi.
Tokat’ın Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar (68), koronavirüs tedavisi gördüğü evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Coşar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Coşar, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 9 çocuk babası Coşar’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Çat Beldesine son yolcuğuna uğurlandı. Beldede kılınan cenaze namazı sonrasında Coşar’ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye; Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat l Başkanı Mustafa İpek'in yanı sıra sevenleri ile yöre sakinleri katıldı.

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