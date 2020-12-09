Koronadan ölen belediye başkanının cenazesine yoğun katılım dikkat çekti

- Tokat’ta korona virüs tedavisi görürken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar’ın cenazesi toprağa verildi. Tokat’ın Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar (68), koronavirüs tedavisi gördüğü evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Coşar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Coşar, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 9 çocuk babası Coşar’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Çat Beldesine son yolcuğuna uğurlandı. Beldede kılınan cenaze namazı sonrasında Coşar’ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye; Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat l Başkanı Mustafa İpek'in yanı sıra sevenleri ile yöre sakinleri katıldı.
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