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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İnşaat işçisini hayata bağlamak için mücadele verdiler

İnşaat işçisini hayata bağlamak için mücadele verdiler

Olay yeri

İlk Müdahale Yoğun Mesai Kalp Masajı Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-İnşaattan detay
-İnşaat işçisinin hastaneye kaldırılması
-İşçiye kalp masajı yapılması

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi yere yığıldı. Ekipler işçi için seferber olurken, dakikalarca kalp masajı yapıldı. Olay, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi pazaryeri arkasında bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte çalışan Ali U. (55) iskelede çalışırken bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali U.’yu sedye ile ambulansa alarak, ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanstan hastaneye gidene kadar kalp masajı yapılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 senedir pandemi nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, hayatın normal akışında meydana gelen olaylarda da yoğun çaba harcıyorlar. Çalışırken kalp krizi geçirerek yere yığılan inşaat işçisini hayata bağlamak adına sağlık çalışanlarının gösterdiği çaba ise kameralara böyle yansıdı. (İYA-OA-
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