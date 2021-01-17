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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu ilçede tek bir korona virüs vakası kalmadı

Bu ilçede tek bir korona virüs vakası kalmadı

Yeşilyurt ilçesinden detay

Karantina Belediye Başkanı Aritas Sayılar Yazılı Açıklama 

-Vatandaşlarla röp.
-Önceki ve yeni risk haritasından kareler

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık 2 haftadır korona virüs vakasına rastlanılmamasının sevinci yaşanıyor. Yeşilyurt ilçesinin kırmızı olan risk haritası tamamen normale döndü. İlçede pozitif vaka sayısı sıfıra düşerken, ilçe merkez ve köylerinde aktif hastamız ve karantinası devam eden hastamız bulunmamakta olduğu kaydedildi. İlçe esnaflarından Hamit Karabal, korona virüs vakasının bitmesinden dolayı sevinçli olduklarını ifade ederek, “Tüm görevlilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah bir daha sıkıntı yaşamayız. Korona virüsün artmasına neden olan kuralları çiğnemeyiz Maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirirsek bir daha bu durumlara düşmeyiz” dedi Yöre sakinlerinden Hilmi Adıgüzel ise ilçede geçtiğimiz aylarda vaka sayıları çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Burada Kaymakamımızın yoğun çalışmaları ve ilçe halkımızın duyarlılığı neticesinde ilçemizde vaka sayısının bitmesinden dolayı çok büyük memnuniyet duymaktayız. Bu konuda ilçe halkımıza, belediye başkanımıza ve kaymakamımıza verdikleri yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca maske ve mesafe kurallarına riayet eden ilçemiz halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt tarafından yapılan yazılı açıklamada pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verilmişti: “İlçemizde pozitif vaka sayısı sıfır olup bugün itibariyle ilçemiz merkez ve köylerinde aktif hastamız ve karantinası devam eden hastamız bulunmamaktadır. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim”
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