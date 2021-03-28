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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı

Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı

Yanan kişiden detay

İlk Müdahale Yüksek Gerilim Benzin Üniversite Öğrencisi Irak 

-Yanıklarından detay
-Röportaj
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’dan Niğde’de yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya giden üniversite öğrencisi Salih Özsoy, şantiyede benzin döktüğü sobanın parlamasıyla feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Özsoy’un vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar meydana geldi. Erzurum’da ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Özsoy, bir süre önce Niğde’ye bağlı Bor ilçesinde yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya gitti. Şantiye de kalan Özsoy, duş almak için sobayı yaktı. Özsoy, içerisinde köz kalan sobaya benzin döktü. Sobanın aniden parlaması sonucu şantiyede bulunan yataklar alev aldı. Alevlerin arasında kalan üniversite öğrencisi Özsoy, kendini zor dışarı attı. Vatandaşların yardımıyla ilk önce Niğde Devlet Hastanesi ardından da Mersin’e gönderilen Özsoy, müdahalelerin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Duş almak için sobayı yaktığını ifade eden Salih Özsoy, “Sobaya birkaç parça odun attım. Su şişesinin dibinde biraz benzin vardı. Sabahtan sobayı yaktığımızda da içinde köz varmış. Benzini içine bırakınca soba parladı. Şantiyede ki yataklarda yanmaya başlayınca kaçacak yerim kalmadı. Alevlerin ortasından geçip kapıdan dışarıya çıktım. Birkaç kişiden yardım istedim önce Bor Devlet Hastanesine götürdüler. Oradan Niğde Devlet Hastanesine götürdüler. Yanık ünitesi olmadığı için ilk müdahalenin ardından Mersin’e sevk edildim. Orada çok iyi baktılar bana. Çok ağrı çektim yardımcı oldular. Orada refakatçim olmadığı için ailemde burada olduğu için sevkimi buraya istedim. Niğde de çalışıyordum. Eniştemin işinde yüksek gerilim işiydi” şeklinde konuştu.
Vücudunun büyük bir kısmında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Özsoy’un tedavisi devam ediyor.
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