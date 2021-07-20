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Acemi kasaplar hastanelere akın etti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Hastane girişinden detaylar

Acil Servis Hastane Acemi Kasap Devlet Hastanesi Özel Hastaneler 

-Yaralıların hastaneye gelişi
-Acil giriş ve yaralıların çıkış detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık yerine kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kahramanmaraş’ta kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar kendilerini yaralayınca soluğu hastanede aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerini kesen acemi kasaplar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümü'ne gelerek tedavi oldu. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. İlk günde devlet hastanesi ve özel hastanelere başvuran kasap sayısının 114 olduğu öğrenildi. Namık Kemal Mahallesinde 58 yaşındaki Mehmet Üstün, danayı kesmek isterken hayvan can havliyle çırpınınca calaskardan aşağı düşerek kasabın elini doğramasına neden oldu. Yaralı vatandaş, “Dana düşünce elimin içindeki dönen bıçak, elimi doğradı, yapacak bir şey yok” dedi.

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