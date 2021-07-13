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Zonguldak'ta dehşet anları, 'Beni hatırladın mı deyip' böyle saldırdı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Zonguldak'ta dehşet anları, 'Beni hatırladın mı deyip' böyle saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları, 'Beni hatırladın mı deyip' böyle saldırdı

F.K.'nın tezgaha gelişi, tartışmaları, saldırganın bıçakla saldırma anı

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Altın 

-İş yeri sahibinin kendini savunması, saldırganı dışarıya çıkartmaları
-Aktüel kamera iş yeri önünden ve caddeden detaylar

( ZONGULDAK -ÖZEL) Zonguldak'ta dehşet anları, "Beni hatırladın mı deyip" böyle saldırdı- Müşteri gibi girdi iş yeri sahibini defalarca bıçakladı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir esnaf, iddialara göre 5 yıl önce husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklandı. Dehşet anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin işlettiği dükkana müşteri gibi gelen 5 yıl önceki husumetlisi F.K., yemeğini yedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda gitmekten vazgeçip dükkan sahibi M.Y.'ye "Beni hatırladın mı, 5 yıl önce küfür etmiştin bana" diye laf attı. Bunun üzerine tartışma devam etti. Tezgahın arka tarafına gelen F.K.; üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkararak M.Y.'ye saldırdı. Dükkan sahibi M.Y. ne olduğunu anlayamadan bıçak darbelerine karşı direnmeye çalıştı. Elindeki bıçağıyla dışarı çıkan F.K.'nın gitmesini fırsat bilen M.Y. arka tarafta bulunan çalışanına ve eşine seslenerek yardım istedi. Bu esnada bıçaklı saldırgan F.K., ikinci kez girdiği dükkanda bıçağıyla tekrar M.Y.’ye saldırmaya çalıştı.Yaşanan kargaşada M.Y.'nin eşi ve çalışanı saldırganı dükkandan zorla çıkartırken, üçüncü kez dükkana giren F.K., elindeki bıçakla her yere zarar vererek, "Sizleri de öldüreceğim, hepiniz öleceksiniz" diyerek tehditler savurdu.Bu esnada M.Y.'nin eşi ve çalışanı bıçaklı saldırgana karşı gelerek zorla dükkanın dışına çıkardı. Yaşanan kargaşa sonrası F.K. geri dönerek bıçağı M.Y.'nin eşine fırlattı. Şans eseri bıçaktan kurtulan kadın dükkana sığındı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı M.Y. önce karakola giderek şikayetçi oldu. Kanlar içinde kalan M.Y., şikayeti sonrasında polis eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bıçakla dehşet saçan saldırgan olay günü ekipler tarafından yakalanıp ifadesi alınarak serbest bırakıldı. F.K.'nın olaydan bir gün sonra gece geç saatlerde hiçbir şey olmamış gibi tekrar dükkanın karşına gelerek saatlerce oturduğu iddia edildi. Savcılığın olayın ardından iş yerinin güvenlik kamerasını incelemesinin ardından ifade veren F.K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Baldırından yaralanan M.Y.'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
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