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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı, çarpışma sesini duyan kaçtı...O anlar kamerada

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı, çarpışma sesini duyan kaçtı...O anlar kamerada

güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Dikkatsizlik Zincirleme Kaza Kaçış Aşırı Hız 

-çarpışma anı
-kaldırımda oturan kadının kaçması
-kazaya karışan araçlar
-detaylar

( ANTALYA )- Antalya'da dört aracın karıştığı kazada kimsenin burnu kanamadı ANTALYA

- Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçların çarpışma anı ve çarpışma sırasında olay yerinin yakınındaki vatandaşların kaçışmaları kayda girdi.Kaza Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4533 sokaktan Hisar Caddesine çıkmakta olan İrfan Acar’ın kullandığı 07 GZP 68 plakalı ticari araÇ Hisar Caddesinde Eski Hisar istikametine seyir halindeki Mustafa Göktaş’ın kullandığı 07 LGS 70 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kapalı kasa kamyonet, cadde üzerinde park halindeki 07 ANM 368 ve 07 L 2255 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, ortalığı toz bulutu kaplarken kimsenin burnunun bile kanamaması büyük şans olarak değerlendirildi. Görüntülerde, kaldırımda bankta oturan bir vatandaşın çarpma sırasında çıkan sesle birlikte banktan fırlaması, çevredeki vatandaşların yardım için koşmaları yer alıyor.
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