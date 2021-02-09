Zincirleme kaza güvenlik kamerasında

-kadının konuşması

-güvenlik kamerası



( ANTALYA )- Üç aracın birbirine girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı ANTALYA



- Antalya'da 3 aracın karıştığı ve araçlarda büyük hasarın meydana geldiği zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.Kza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kaza Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. Burcu Selvi’nin kullandığı 07 LN 465 plakalı ticari araç, Özge Durmuş’un kullandığı 07 JS 481 plakalı araca çarptı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle Süleyman Şenol’un kullandığı 07 EU 918 plakalı otomobile çarptı.Araçlarda büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araçlardan dolayı kavşakta trafik akışı araçlar kaldırılıncaya kadar kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari aracın aşırı hızlı ve ana caddeye çıkışta kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak diğer araca çarptığı görüldü.

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan kadın, kendilerinin askerlik şubesi istikametinden geldiğini, ticari aracın hızla gelip Hasan Ali Yücel Caddesinde gitmekte olan otomobile çarptıktan sonra kendileri durmasına rağmen araçların kendi otomobillerine de çarptığını söyledi.



(AK-



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