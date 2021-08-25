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Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı

Zinciri kırmak için bir saat uğraşıp 35 bin liralık motosikleti böyle çaldı

Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Göreme Polis Ekipleri 

-Motosiklet sahibi Mehmet Sezer röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Hırsızlık ânı güvenlik kameralarına yansıdı BURSA

- Bursa'da sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaş, 35 bin liralık motosikletinin çalındığını görünce şoka uğradı. Hırsızlık ânı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki sabah saat 06.00 sıralarında Nilüfer'e bağlı Demirci Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, çelik zincirle kilitli olan ve piyasa değeri yaklaşık 35 bin lirayı bulunan motosikleti yerinde göremeyen Mehmet Sezer, neye uğradığını şaşırdı. Hırsızlık olayından şüphelenen Sezer, sitenin güvenlik kameralarını incelediğinde, motosikletinin çalındığını fark etti. Sezer, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri şüphelileri arıyor. Olayla ilgili konuşan Mehmet Sezer, ''Sabah işe gitmek için evden çıktığımda motosikletimi yerinde göremedim. Sitenin güvenlik kameralarını inceledim. Görüntülerde bir kişinin sitenin bahçesine girerek motosikletimin yanına geldiğini ve çelik zinciri kırarak motosikleti alarak kaçtığını gördüm. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Umarım kısa sürede bulunur. Motosikletimin değeri 35 bin liraydı'' dedi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın motosikletin başına gelerek yaklaşık bir saat uğraşarak çelik zinciri kırdığı, sonra motosiklete binerek kaçtığı görüldü.

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