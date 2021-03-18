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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü

Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü

Güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Müstakil Ev 

-Gencin kapının önüne gelmesi
-Zile basıp geri gitmesi
-Yeniden gelip zile basması
-Kameranın yönünü değiştirmesi
-Ev sahibin ortaya çıkması
-Ev sahibinin şüpheliyle tartışlması
-Boğaz boğaza kavgaları
-Sopa detay
-Koltukta devam eden boğuşma
-Şahsın uzaklaşması
-detay

( ANTALYA )- İki kez bastığı zilin ardından ev sahibine yakalanan şüpheli genç, dayaktan kurtulamadı- Şüpheli genç ve ev sahibinin boğaz boğaza boğuşma, zile basma anları kameralara yansıdı ANTALYA

- Antalya’da bir genç hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı evin zilini kontrol amaçlı 2 kez çaldı. Güvenlik kamerasının yönünü de değiştiren genç, ev sahibinin dışarı çıkmasıyla yakayı ele verdi. Ev sahibinden sopayla dayak yiyen genç ise polise ‘kuş uçurmaya geldim’ savunmasını yaptı.Edinilen bilgiye göre olay, bir hafta önce öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Başında kapişon, yüzünde maske ve elinde eldiven olan bir genç, evin kapısının ziline bir kez bastı. Geri dönen genç evden birinin çıkmasını bekledi. Bir kez daha zile basan genç, kapıyı açan olmayınca bu kez fark ettiği güvenlik kamerasının yönünü tahta çubukla değiştirdi. Genç, kapının önünden geri döndüğü esnada, içeriden çıkan ev sahibi şüphelinin yakasına yapıştı. Bir süre genci tartaklayan ev sahibi, elindeki küçük sopayı da yer yer vurmayı ihmal etmedi. Şüpheli ve ev sahibi ayakta boğuşmaya devam etti. Ev sahibi, koltuğa oturttuğu şüpheli gençle, burada da boğaz boğaza tartışmaya devam etti. Ortadaki sopa bir şüpheli gence bir ev sahibine geçti.Ev sahibinin haber vermesiyle eve gelen polise şüpheli genç, “ Kuş uçurmaya geldim “ savunması yaptı. Tüm bu yaşananlar evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.(İA-BA-Y)
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