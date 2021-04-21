Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi

Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi

Güvenlik kamerası

Sosyal Medya Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şahısların sevki

( TEKİRDAĞ )- Sosyal medyada tanıştığı kadınının evine gitti hayatının şokunu yaşadı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının davetiyle görüşmeye giden şahıs, kadınlar aracılığı ile zengin erkekleri tuzağa çeken çete ile karşılaştı. Polis ekiplerinin operasyonuyla çeteden yakalanan 6 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştıktan sonra ikili arasında bir süre konuşma yaşandı. Daha sonra E.Y. tanıştığı kadının daveti üzerine görüşmek üzere beliritilen adrese gitti. Aldığı adrese giden şahıs, kapıdan içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Tanıştığı kadına giderken hayatının şokunu yaşadı Adreste kadınlar aracılığı ile zengin erkekleri tuzağa çeken çete ile karşılaşan E.Y. araca bindirilerek, başka bir adrese götürüldü. Götürüldüğü adreste E.Y.'nin kredi ve banka kartlarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paraları çete üyeleri tarafından el alındı. Daha sonra olayın Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Araştırmalarda bölgede bulunan bütün güvenlik kameraları izlendi. Olay anının bir kısmı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Araştırmalarda çete üyeleri, sosyal medya üzerinden kadınlar aracılığı ile tuzağa düşürdükleri zengin erkekleri çeşitli yöntemlerle gasp etttiklerini belirledi. Polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, T.A., S.C., S.K., T.T., R.A. ve O.A isimli 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan T.A., O.A., T.T. ve R.A., tutuklanırken, S.C. ve S.K., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (FB-HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement