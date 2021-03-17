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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksek gerilim hattına yıldırımın düştüğü anlar kamerada

Yüksek gerilim hattına yıldırımın düştüğü anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan yıldırım çarpması

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-Yüksek gerilim hattından detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli koparak yola düştü. Bodrum’a aralıklarla yağan yağmur zaman zaman gök gürültüsü ile etkisini sürdürdü. Şimşekler, gece karanlığını aydınlattı. Sabah saat 08.00 sularında Konacık Gazderesi Caddesi üzerindeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti. Direğe düşen yıldırımla birlikte yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli, büyük bir gürültüyle koparak yola ve bölgedeki bir otoparka düştü. Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki Gönül Trafik Otoparkı’nın güvenlik kameralarına yansıdı. O esnada otoparkın bir güvenlik kamerası ile modeminin yandığı öğrenildi. Kopan tel sonrası yol trafiğe kapatıldı. Elektrik dağıtım işletmesinin ekiplerince kopan telin yerine yenisi çekildi. (EA-OD-
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