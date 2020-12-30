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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yozgat’ta 310 litre sahte içki ele geçirildi

- Yozgat’ta 310 litre sahte içki ele geçirildi

sahte içkilerin görüntüsü

Jandarma Sahte İçki Yılbaşı Bandrol Kaçak İçki 

-Operasyondan görüntü
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta yılbaşı öncesi 2 adreste düzenlenen operasyonda 310 litre sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sorgun ilçesinde sahte içki ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçtepeler mevkiinde 2 adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda pet şişelere doldurulmuş 310 litre sahte içki, 52 şişe bandrolsüz kaçak içki ve içki yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 2 bin 200 kilogram hammadde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., B.A.’nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tahlil için sahte içkilerden numune aldı. (BMG-
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