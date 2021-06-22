Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - Kuyumcudan bilezik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

YOZGAT - Kuyumcudan bilezik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin kuyumcuda bileziklerini incelemeleri - Şüphelilerin bilezikleri alıp kuyumcudan kaçmaları - Kuyumcunun şüphelilerin arkasında gitmesi - Şüphelilerin yakalanması ve emniyete götürülmesiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Çayıralan ilçesinde müşteri olarak girdikleri kuyumcudan beğendikleri 185 gram ağırlığında 4 bileziği alıp kaçtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal içesinden Çayıralan'a gelen 4 şüpheliden S.G. (25) ve O.B. (22), müşteri olarak girdiği kuyumcudan almak için bilezik istedi.İki zanlı inceledikleri 4 bileziği alarak kuyumcudan kaçtı.Şüphelilerin peşinden giden kuyumcu Başaran Kayhan, kendilerine ulaşamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.Ekipler zanlıların yakalanması için ilçede çalışma başlatırken, kendi araçlarına ulaşamayan S.G. ve O.B. ise Turhal'da bulunan arkadaşlarını arayarak yardım istedi.Polisler, ilçede 4 saat saklanan iki şüpheli ile kendilerini almaya gelen D.İ. (25) ve Y.G'yi (19) yakaladı.Çalınan bilezikler kuyumcuya teslim edilirken, 4 şüpheli emniyete götürüldü.Öte yandan, zanlıların altınları kuyumcudan alıp kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Akalan Güvenlik Kamerası Beğendik Gözaltı Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement