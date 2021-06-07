Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Kadın muhtar adayı seçimi kazandı

YOZGAT - Kadın muhtar adayı seçimi kazandı

- Kadın muhtarın cadde de yürümesi - Vatandaşların muhtara hayırlı olsun dileklerini iletmesi - Kadın muhtar Gülseven Sevimli Bulut'un açıklaması Yozgat 'ta kadın muhtar adayı seçimi kazandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nin kadın muhtar adayı seçimden galip çıktı.Kentte farklı nedenlerle boş bulunan 9 köy ve 2 mahallede dün yapılan seçimde, merkez Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi muhtarlığı için de 3 aday yarıştı.Seçimi kazanan Gülseven Sevimli Bulut, gazetecilere, mahalle halkına en iyi hizmeti sunmak için gayret edeceğini söyledi.

Eski muhtar Hacı Süleyman Candan'ın vefat ettiğini aktaran Bulut, "Ara dönemde vekaleten mahalle muhtarlığını yürüttüm. Vatandaşların isteği üzerine seçimde aday oldum ve seçildim. Beni destekleyen ve desteklemeyen bütün mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Bulut, Yozgat merkezde ilk kadın mahalle muhtarı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Doğup büyüdüğüm mahallem, Yozgat 'ın en eski mahallelerinden biri, metruk binalar var. Bu nedenle belediye başkanımızın desteğiyle mahallemizi kentsel dönüşüme aldırarak, modern hale getirilmesi için çabalayacağım. Bunun dışında mahalle sakinlerimize her zaman destek olmaya gayret göstereceğim."

Yarış Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlığı 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement