Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yöresel lezzet “Erzincan Kesme Kadayıfı” tescillendi

Yöresel lezzet “Erzincan Kesme Kadayıfı” tescillendi

Kesme kadayıfın yapım aşaması

Kadayıf Yumurta Patent Urus Gesi 

-Detaylar
-İşletme sahibi Fatma Ballı ile röportaj

( ERZİNCAN )- Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı ERZİNCAN

- Coğrafi işaret başvurusu yapılan “Erzincan Kesme Kadayıfı” Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak, tescillendi. Erzincan Kesme Kadayıfı için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılması kararlaştırılmasının ardından Erzincan Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Patent Enstitüsüne sunulan başvuru kabul edilmiş ve kesme kadayıfın resim olarak Erzincan iline ait olduğu tescillenmiştir. Vali Mehmet Makas, Erzincan mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve patent başvuru süreci tamamlanarak, tescil edilen coğrafi işaretli 'Erzincan Kesme Kadayıfının' ekonomiye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletirken uzun yıllardır kesme kadayıf, yufka ve benzeri ürünlerin imalatı yapan bir firmanın sahibi Fatma Ballı, “2006 yılından beri eşimle bu işi yapıyoruz. İki kişi başladığımız bu işte şuan da 40 kişiyiz. Genelde yöresel ürünler üzerine çalışıyoruz. Yöresel ürünler derken; sırın, makarna, erişte ama şuan da yöresel ürünlerimiz içinde kesme kadayıf patent aldı. Çok mutluyuz. Daha çok istihdam sağlayacağını umuyoruz. Çevre ilçelere, illere de gönderiyoruz. Ürünlerimiz her yere gidiyor. Şunda revaçta, herkes çok mutlu kesme kadayıfa patent aldığımız için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.
Kesme kadayıfın hangi aşamalardan geçtiğini tarif eden Ballı, “Kesme kadayıfın önce hamuru yoğrulur. Hamurunda süt, yağ, yumurta, un, sirkeyi kullanarak yoğururuz. Daha sonra bu hamurumuzu biraz bekletip dinlendirdikten sonra bezeler halinde açarız. Biraz dinlendirdikten sonra bıçaklarla keseriz. Sonra da tepsiye güzelce tereyağı ve cevizle yaydıktan sonra fırınlarız. Fırından çıktıktan sonra, kadayıf soğuk şerbet ılık olacak. Üzerine döker afiyetle yeriz.” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement