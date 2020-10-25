Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

olay yerinden detay

Trafik Işığı Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-güvenlik kamerası detay
-Cenaze namazdan detay
-halkın cenaze namazı sonrası konuşması
-işlek yoldan detay
-halkın karşıdan karşıya geçme detayı

( ŞANLIURFA )- Yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olan araç olay yerinden kaçtı- Şanlıurfa'da ölümlü kaza sonrası halk hız kesici istedi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken araç ise olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Tutuluoğlu’na, hızla gelen bir araç çaptı. Yaşlı adama çarpan araç olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaldırılan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşlı adamın cenazesi, Karaköprü ilçesindeki Alibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karaköprü Aile Mezarlığında defnedildi. Yaşlı adamın yakın arkadaşları ve akrabaları, kazaya neden olan sürücünün yakalanmasını istedi. Yola alt ya da üstgeçit yapılmasını da isteyen yaşlı adamın yakınları, bu bölgede çok sayıda kazanın yaşandığını iddia etti. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın yeğeni Ali Tutluoğlu, “Dün burada ikindi namazına giderken amcam birinci yoldan geçiyor, ikinci yoldan geçemiyor. Kendisine hızlı gelen bir araç çarpıyor. Araç çarptıktan sonra burada hayatını kaybediyor. Bu yolda her hafta iki, üç tane kaza oluyor. Çünkü dalgeçten gelen araçlar çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Burada kendileri fren yapamıyorlar. Karşıdan karşıya geçerken bir altgeçit yada üstgeçit olmadığı için bu türe kazalar oluyor” diye konuştu.
Mahalleli ise sık sık kazaların yaşandığı yolda yetkililerin bir an önce üstgeçit, altgeçit, hız kesici, radar, trafik ışığı gibi önlemler almalarını istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı