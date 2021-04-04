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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Kaza anından cep telefonu görüntüleri

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Güvenlik Kamerası Görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 25 AZ 141 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdülsamet A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi burada devam eden Abdülsamet A.’nın sağlık durumunun ciddiyeti hala devam ederken o kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
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