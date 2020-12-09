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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı

Kaza anı güvenlik kamerası

Çarpma Anı Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Caddeden görüntü
-Hastaneden detay

( KOCAELİ )- Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli bir kadın, trafik aktığı yoldan koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki 41 ABD 767 plakalı otomobil, koşarak karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası oly yerine gelen ambulansa alınan M.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan M.A. isimli kadının yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akan trafiğe rağmen kadının araçların yavaşlamasını fırsat bilerek karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise, seyir halinde olan otomobilin, bir anda yola atlayan kadını fark ettiği anda frene bastığı, duramayıp kadına çarptığı görülüyor. (MU-GY
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