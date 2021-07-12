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Yolun karşısına geçmek isteyen gence tır böyle çarptı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen gence tır böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen gence tır böyle çarptı

Kaza anına ait güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı. Meydana gelen kazada genç olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Pamukova ilçesi D-650 Karayolu Belediye Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Osman G. yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen gence çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise üstünden sadece cep telefonu çıkan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-650 karayolundan karşıya geçmek isteyen gencin bir anda tırın önüne atladığı görülüyor.
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