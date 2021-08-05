Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

-Sağlık ekiplerin müdahalesinden görüntü

-Feryattan görüntü

-Ambulans bindirilmesinden görüntü

-Olay yeri detay



( DENİZLİ )- Kadın sürücünün çarptığı genç kız acı içinde feryat etti DENİZLİ



- Denizli’de yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu savrularak kaldırıma düştü. Genç kızın acılar içerisinde feryat ettiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesinde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre; karşıdan karşıya geçme için bekleyen R.İ.’ye, sola dönüş yapmak isteyen Elif Cansel T. İdaresindeki 35 ATH 657 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen R.İ., kaputun üzerinde savurulup kaldırıma düştü. Çarpmanın etkisiyle sesi duyan vatandaşlar yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, acılar içerisinde feryat eden R.İ.’ye ilk müdahaleyi yapar yapmaz Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Elif Cansel T., kısa süreliğine şok geçirirken, yakınları gelerek sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan, yayanın beklediği sırada otomobilin çarpması sonucu savurularak yere düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-

