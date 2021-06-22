Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

Kaza anı ve ambulansın olay yerine gelişi)

Polis Merkezi Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Caddeden detay
-Vatandaş ile röp.
-Genel

( İSTANBUL ) - (Özel) Maltepe’de kırmızı ışıkta karşıya geçen kişiye otomobilin çarptığı anlar kamerada İSTANBUL

- Maltepe’de araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç şahsın vücudunda kırıklar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpmasıyla yola savruldu. Kaza sonrası araç sürücüsü aracından inerek yerde hareketsiz yatan genç şahsa müdahale etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunun birçok yerinde kırık olduğunu tespit ettiği yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. “Sürücü şoka girmişti” Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Fırat Avcı isimli vatandaş, “Genç arkadaş, araçlara yeşil ışık yandığı esnada karşıdan karşıya geçiyordu. İlk araçtan kurtuldu fakat arkasından gelen aracı göremeyince sürücü, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Biz de polis ve ambulansa haber verdik. Yaralı kişiyi hastaneye kaldırdılar. Neyse ki çok ağır bir durum olmadı. Arkadaşın birkaç yerinde kırıklar olduğu söylendi. Sürücü şoka girmişti. Yanında çocuğu da vardı, o da ağlıyordu” diye konuştu.
(ASK-CGK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement