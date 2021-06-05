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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek istedi, 2 saniye içinde iki araç çarptı...Kaza anı kamerada

Yolun karşısına geçmek istedi, 2 saniye içinde iki araç çarptı...Kaza anı kamerada

mobese görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Kamera Güvenlik Kamerası Mobese Görüntüleri Mobese 


- Artvin’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Artvin merkez Miralay Şükrübey Caddesi'nde bir yaya yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı. Dikkatsiz yaya önce sol tarafından gelen araç çarptı, daha sonra çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya bu kez diğer yönden gelen araç çarptı. Sekerek yolun kenarına geçen yayaya, 2 saniye içinde iki aracın çarpığı görüntüler MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.
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