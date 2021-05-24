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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçen yayaya otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçen yayaya otomobil böyle çarptı

-Kaza anı güvenlik kamerası

( SAMSUN ) SAMSUN

Acil Servis Kamera Güvenlik Kamerası Üst Geçit 112 Acil Servis 


- Samsun’un Bafra İlçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üst geçit çalışmalarının devam ettiği karayolunda ‘Yayalar yolun karşısına dikkatli geçin ‘ uyarı levhasına aldırmadan yolun karşına koşarak geçmek isteyen yaya Yasemin K’ye Sinop istikametine seyir halinde olan Recep P. İdaresinde ki 55 EG 0678 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-
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