Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçen kadına otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil böyle çarptı

Güvenlik kamerası görüntüsü

( DÜZCE )- Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı DÜZCE

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Polis Merkezi Güvenlik Kamerası 


- Düzce'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Düzce şehir merkezi ile Bahçeşehir bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ü.’nün kullandığı 34 VDM 46 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ayşe P'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce havaya fırlayan Ayşe P., daha sonra asfalt zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayşe P'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Sürücü Abdullah Ü. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Ayşe P.’nin ağır yaralandığı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ayşe P.’nin yolun karşısına geçmek için koşması ve minibüsün arkasından gelen otomobilin de kadına çarpması yer alıyor. (SA-HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement