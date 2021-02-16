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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yolda mahsur kalanların imdadına belediye başkanı yetişti

Yolda mahsur kalanların imdadına belediye başkanı yetişti

yolun dronla görüntüsü, belediye başkanın yolda kalan sürücülere çay ve simit ikramı, sürücülerle sohbet etmesi detaylar

( ÇORUM ) - Yolda mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlara Aşgın’dan çay ve simit ikramı ÇORUM

Belediye Başkanı Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Çorum’da dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapandı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrarim Aşgın, yollarda mahsur kalan sürücülerle, vatandaşlara çay ve simit ikramında bulundu. Kent merkezindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aşgın, daha sonra Çorum-Samsun yolunda karayoluna geçti. Burada yolda mahsur kalan sürücülerle sohbet eden Başkan Aşgın, ayrıca sürücüler ve vatandaşlara çay ve simit ikram etti. Sürücüler, jestinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti. (MMY-BÖ)
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