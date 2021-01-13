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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolda cüzdan buldu, “100 bin lira da bulsam, 1 lirasına dahi dokunmazdım” dedi

Yolda cüzdan buldu, “100 bin lira da bulsam, 1 lirasına dahi dokunmazdım” dedi

DÖNERCİ USTASI SEYMEN ÇAPKIN'IN GÖRÜNTÜSÜ

Vatandaşlık Kötülük Kredi Kartı Bankamatik Kimlik Kartı 

-BULDUĞU CÜZDAN
-SEYMEN ÇAPKIN'IN KONUŞMASI
-ZABITA MÜDÜRÜ EMRAH ÖZSOYBAŞ'IN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde duyarlı bir genç, yol kenarında bulduğu kredi kartı ve bankamatik kartı dolu cüzdanı sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim etti. “Vatandaşlık görevi yaptık” diyen genç, “100 bin lira da bulsam, 1 lirasına dokunmadan sahibine teslim ederdim” dedi.
Camiatik mahallesi Başçeşme sokak üzerinde bir işyerinde kebap ve döner ustası 18 yaşındaki Seymen Çapkın, yol kenarında bulduğu içerisinde kredi kartı, bankamatik ve kimlik kartı bulunan cüzdanı sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Müdürü tebrik etti Cüzdanı teslim alan Malkara Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş, “Kardeşimizin iyiliksever davranışına helal olsun diyorum. Böyle gençler bize hep lazım. Örnek davranışı için kendisini gönülden kutluyorum” diye konuştu.
"İçimizde kötülük yok" Genç usta Seymen Çapkın, “Dışarı çıkmıştım, işyerine dönerken, yol kenarında cüzdan olduğunu fark ettim. Daha sonra cüzdanı yerden alıp hemen zabıtaya gidip teslim ettim. İnsanlık halidir, unutmuştur veya bir yerde düşürmüştür. Her insanın başına gelebilir. 100 bin lira da bulsam, 1 lirasına bile dokunmadan sahibine teslim ederdim. İçimizde kötülük yok, vatandaşlık görevimizi yaptık” diye konuştu.
(HT-
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