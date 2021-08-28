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Yolcu otobüsü alev alev yandı...O anlar kameralara yansıdı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı...O anlar kameralara yansıdı

Yolcu otobüsü alev alev yandı...O anlar kameralara yansıdı

güvenlik kamerası görüntüsü

Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Yangın Yolcu Otobüsü Yükselen 

-araçtan yükselen alevlerden görüntü
-soğutma çalışmalarından görüntü
-detaylar

( DENİZLİ )- Son durağı Denizli'ye ulaşan yolcu otobüsü kavşakta alev aldı, yolcular son anda tahliye edildi DENİZLİ

- İstanbul’dan Denizli’ye gelen yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Kavşakta alevlerin yükseldiği otobüsten yolcular tahliye edilirken yangın anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın, Denizli’nin Merkezefedi ilçesi İzmir Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Aksu idaresindeki 34 EG 6414 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü İstanbul’dan yola çıkarak son durağı olan Denizli’ye geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giriş yapmak için kavşaktan dönüş yapacağı sırada otobüsün istop ettiği öğrenildi. Araç içerisindeki muavin ve sürücü Aksu, kontrol amacıyla araçtan indiklerinde duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu tahliye edilirken 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken yangının motor kısmından başladığı öğrenildi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda ise yolcular alevlerin yükseldiğini fark ederek eşyalarını almaya telaşları dikkatlerden kaçmadı. Yangında hayatını can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, soğutma çalışmalarının ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-
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