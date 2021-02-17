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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yola kontrolsüz çıkış pahalıya mal oldu

Yola kontrolsüz çıkış pahalıya mal oldu

Kazanın meydana gelmesinin güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da ışıksız kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Alitaşı mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Çelenk yönetimindeki 02 HY 990 plakalı Renault marka otomobil ile İbrahim Çoşkun’un kullandığı 31 VT 033 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil 180 derece döndü. Sürücülerin kavşağı kontrol etmeden ilerlemesi nedeniyle meydana gelen kazada Hyundai marka otomobilde bulunan bir kadın başından hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi ederek, hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tutanak tuttu. (AHM-LO-Y)
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