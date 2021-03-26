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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk hareket halindeki otobüse böyle çarptı

Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk hareket halindeki otobüse böyle çarptı

Çocuğun otobüse çarpma anı

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Trol 

-Olay yeri fotoğrafları

( İZMİR )- İzmir'de faciadan dönüldü İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otobüse çarparak yaralandı. Çocuğun otobüse çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki Caruh Tebarek, ara yoldan hızla koşarak caddeye atladı. O sırada cadde üzerinden geçmekte olan otobüse çarpan çocuk, çarpmanın etkisiyle kendisini yerde buldu. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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