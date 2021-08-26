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Yola doğru hareket eden bebek arabasını yakalayan market çalışanı o anları anlattı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yola doğru hareket eden bebek arabasını yakalayan market çalışanı o anları anlattı

Yola doğru hareket eden bebek arabasını yakalayan market çalışanı o anları anlattı

arşiv görüntüler(güvenlik kamerası)

Alışveriş Market Kamera Güvenlik Kamerası Bebek Arabası 

-Yola doğru hareket eden bebek arabasını yakalayan market çalışanı Dursun'un çalışması
-röportaj
-detaylar

( ŞANLIURFA )- "İnsanlık görevimizi yaptık. Bir canı kurtardığımız için mutluyuz"- “Aileler çocuklarını yanlarından ayırmasın” ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yola doğru hareket eden içinde bebek olan bebek arabasını yakalayan kahraman market çalışanı, o anı anlattı. Market çalışanı genç ailelere seslenerek herkesin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bırakıp, alışveriş için markete girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı Kamil Dursun, caddeye doğru hareket eden bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanı Kamil Dursun, bebeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ailelere seslendi. Dursun, ailelerin çocuklarını yanından ayırmaması gerektiğini ifade ederek, “Bebek arabası aşağı doğru ilerledi. O an gördüğümde koşarak gidip yakaladım. Babası da arkamdan geldi. O an bir şok içerisindeydik. İnsanlık görevimizi yaptık. Bir canı kurtardığımız için mutluyuz. Ailelere şunu söylemek isterim. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı yanınızdan ayırmayın. Mutlaka onlarla birlikte olun” ifadelerini kullandı.
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