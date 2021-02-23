Yokuştan kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

-- Kamyonetin sürüklenmeye başlaması

-- Vatandaşların kamyonetin önüne geçerek durdurmaya çalışması

-- Vatandaşların kamyonetin altında kalmak kurtulduğu anlar

-- Kamyonetin evin bahçesine düşmesi

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( TRABZON )- Yardım etmek isterken, canlarından oluyorlardı TRABZON



- Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen vatandaşlar, yöre sakinlerinden birine ait kamyonet ile aracı çekmek istedi. Yokuş aşağı bırakılan kamyonetin lastiklerine takoz koyan vatandaşlar, kaza yapan araca halat bağladı. İki aracın birbirine bağlanarak, çekme işleminin yapılmak istendiği esnada kaza yapan araç bir anda hareket etmeye başladı.

Kaza yapan aracın hareket etmesiyle halat ile bağlanan kamyonet takozlardan kurtarılarak yokuş aşağı sürüklenirken, vatandaşlar kamyonetin önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Kamyoneti durduramayan 5 kişi kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kamyonet bir evin bahçesine yan şekilde düşerek durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (OK-



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