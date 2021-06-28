YKS’ye girecek öğrenciler için güzergah değiştiren şoför konuştu

-Şoför Yavuz Karanfil’in gelişi ve röp.

-Şoför Karanfil’in belediye otobüsüne binişi

-Otobüsün gidişi

-İstenilirse konuya ilişkin arşiv görüntü kullanılabilir

-detaylar



( SAKARYA )- Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şoförü olan Yavuz Karanfil:- “Kendi oğlumda benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi”- “Öğrencileri bıraktıktan sonra içim rahat etmedi okulun kapısına kadar giderek onlara içeriye kadar eşlik ettim” SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şoförü, otobüse binip sınava 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci, yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi. Heyecanlı yolculuk anları belediye otobüsünün kameralarına yansırken belediye otobüs şoförü Yavuz Karanfil ise, “O gün benim oğlumun da sınavı vardı. Kendi oğlumda benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şoförü olan Yavuz Karanfil, otobüse binip YKS sınavına 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci, yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi. Sabah sınav saatine yakın dakikalarda 9B numaralı Yazlık-Maltepe arası çalışan otobüsün sürücüsü ile sınava geç kalan 3 öğrenci arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Serdivan’da otobüse binen 3 öğrenci sınava 30 dakika kaldığını söyledi.



Duruma kulak misafiri olan şoför Karanfil, merkez amirliğe telefon açarak güzergahı değiştirmek için izin istedi. Bu sırada yolculardan da mağduriyet yaşanmaması adına izin alan Karanfil, aracın yönünü değiştirdi. Dakikalar içinde yine Serdivan’da bulunan okula ulaşan belediye otobüsü, 3 öğrenciyi sınava saniyeler kala yetiştirdi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin sürücüsü, bu hareketiyle vatandaşlardan takdir topladı. Güzargahımı değiştirerek gençleri sınava girecekleri okula kadar bıraktım Güzergah değiştirerek öğrencileri sınav yerine bırakan ve vatandaşın büyük taktirini toplayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şoförü olan Yavuz Karanfil, “9B numaralı Yazlık-Maltepe hattında çalışırken 3 genci panik halinde yolda gördüm ve yanlarında durarak nereye gideceklerini sordum bana da yanlış okula geldiklerini söylediler. Bende onlara yardımcı olabileceğimi söyledim. Durumu hareket amirliğine bildirdim ve onayını aldım. Bu sırada otobüste yolcularda vardı onlardan da bu husus konusunda rızalarının olup olmadığını sordum ve onlarda duyarlı davrandı. Bende güzargahımı değiştirerek gençleri sınava girecekleri okula kadar bıraktım. Bıraktıktan sonra içim rahat etmedi okulun kapısına kadar giderek onlara içeriye kadar eşlik ettim. Geçtikten sonrada aracıma geri dönerek güzergahıma devam ettim” dedi.

Kendi oğlumda benim gözümün önüne geldi Aynı gün oğlunun da sınava girdiğini belirten Karanfil, “Bu duruma öğrenciler çok teşekkür etti. O gün benim oğlumda sınavı vardı. Kendi oğlumda benim gözümün önüne geldi. Aynısı onun başına gelebilirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, amirlerim, yolcular ve öğrencilerde bana teşekkür etti. Bende amirlerime Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve arayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(OK-BCT-

