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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşını evde geçirmek isteyenler otogara koştu

Yılbaşını evde geçirmek isteyenler otogara koştu

Şanlıurfa Otogarından görüntüler

Gard Yılbaşı Gesi Uttu 

-Vatandaşların eşyalarından detaylar
-Vatandaşların konuşmaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL)-Şanlıurfa'da otogar hareketliliği ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtla öncesi yılbaşını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak kısıtla öncesi vatandaşlar memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesinde Şanlıurfa Otogarı’nda hareketlilik yaşanıyor. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerine uyarak biletlerini alıp otobüslere bindi. Şanlıurfa Otogar Firma Yetkililerinden olan İbrahim Şahap, “Kısıtlama önce otogarda yoğunluk yaşanıyor. Yolcularımızın mağdur olmamaları içinde ek seferler hazırda bekliyor. Yolcularımızdan ricamız, korona virüs tedbirlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmalarını talep ediyoruz. Otobüslerde, dezenfekte ve maske mevcuttur. Yolcularımız güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Korona virüs nedeniyle 4 günlük kısıtlamayı fırsat bilen vatandaşlar, uzun bir zamandır memleketlerine gidemedikleri ve yılbaşını memleketinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirtti.
(SÖ-LO-Y)
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