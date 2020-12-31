Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Trafikten görüntü

Yılbaşı Toplantı Trafik Yoğunluğu Kabine Toplantısı Yükselen 

-Drone görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Trafik yoğunluğu yüzde 6’lara geriledi- 15 Temmuz Şehitler köprüsünün azalan trafiği drone görüntülendi İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Kısıtlamanın ilk dakikalarında trafik ise yüzde 6’lara gerilerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün azalan trafiği drone ile görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.
Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.
15 Temmuz şehitler köprüsünün azalan trafiği drone ile görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan megakentin trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Akşam saatlerinde yüzde 60 seviyelerine yükselen trafik yoğunluğu ise kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 6 seviyelerine geriledi. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde azalan trafik ise drone ile görüntülendi. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Dünyanın 'En' leriDünyanın 'En' leri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı