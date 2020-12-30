Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşı operasyonunda 873 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yılbaşı operasyonunda 873 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Polis kamerası görüntüsü

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yılbaşı Metamfetamin Harekete Geç 


- Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde yılbaşı öncesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 873 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince alınan istihbari bilgiler ışığında Burhaniye ilçesinde yapılan çalışmada S.T, E.R.Y ve Y.Y. ikametlerinde narkotik köpeği tarafından arama yapıldı. Arama çalışmasının sonrasında toplam 256,04 gr metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 650 TL nakit para ele geçirildi. S.T., E.R.Y. ve Y.Y. gözaltına alındı. Edremit ilçesinde yapılan ilk operasyonda N.D.’nin aracında yapılan aramada araç içinde gizlenmiş olarak 205.73 gram esrar maddesi ele geçirildi. N.D. operasyonda gözaltına alındı. Edremit ilçesinde yapılan son operasyonda ise 2020 yılında ele geçirilen ve yılbaşında satışa sunulmaya hazırlandığı tahmin edilen 412 gram toz esrar ele geçirildi. İlçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Edremit Narkotik Suçlar İle Mücadele Grup Amirliği Ekipleri belirlenen aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada yılbaşında satışa sunulması tahmin edilen 412 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. 3 operasyonda gözaltına alınan toplan 5 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (EME-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement