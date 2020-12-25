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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi

Yılbaşı öncesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda korona denetimi

Çarşı

Alışveriş Market Yılbaşı Zabıta Trol 

-Denetim
-Zabıta
-Esnaf
-röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yaklaşan yılbaşı öncesinde Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüs denetimi yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimde dükkan ve marketlerde salgına karşı alınan önlemler kontrol edildi. Yılbaşına sayılı günler kala Üsküdar Balıkçılar Çarşısında korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. Denetim zabıta ekiplerince yapıldı. Denetim kapsamında çevredeki dükkan ve marketlerde korona virüse karşı alınması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. Hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı. Üsküdar Balıkçıla Çarşısı esnafı yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek kurallara uyduklarını söyledi.


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