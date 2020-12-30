Yılbaşı öncesi sıkı denetim



- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler yılbaşı öncesi sıkı denetimlere başladı.

Yılbaşı öncesi Balıkesir’de Asayiş, Narkotik, TEM, KOM ve Yunus ekipleri tarafından şehrin işlek caddelerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler şehrin 14 farklı noktasında 34 araç ve 380 kişide arama ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Balıkesir'de denetimlerin daha da sıklaştırılacağı öğrenildi. (TS-



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