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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi

- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Sahte İçki Akalan Yılbaşı Polis Ekipleri Sahte İçki Operasyonu 

-Emniyetten ve adliyeden detay
-Ele geçirilen içki şişelerinin fotoğrafı

( KOCAELİ ) - Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu- Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, yılbaşında piyasaya sürmek üzere sahte içki üreten biri kadın olmak üzere 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu M.K., F.S. ve J.S. isimli biri kadın, 3 şahsı durdurdu. Şahısların ellerinde poşet içerisinde yabancı marka alkol isimlerinin basılı olduğu 45 şişe sahte içti olduğunu gören ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (MU-RFK-
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