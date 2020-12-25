Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

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( İSTANBUL )- Gümrük Muhafaza Ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 635 litre sahte içki ele geçirildi İSTANBUL



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılbaşı öncesi İstanbul'da düzenlenen operasyonda bin 635 litre sahte içki ele geçirildi. Zanlıların yakalanmamak için su şişesi içerisinde sahte rakı ve sirke görünümlü viski sattıkları öğrenildi. Gümrük Muhafaza ekipleri insan sağlığını tehdit eden sahte içkiyi yasadışı yollarla üreten, şişeleyen ve yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebeke ile ilgili ihbar aldı. ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına gelen telefonla inceleme başlatan ekipler, belirlenen iş yerine baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda depo olarak kullanılan iş yerinde satışa hazır vaziyette bin 110 litre sahte içki ele geçirdi. Zanlıların yakalanmamak için su şişesi içerisinde sahte rakı ve sirke görünümlü viski sattıkları öğrenildi. Operasyonu genişleten ekipler, İstanbul genelinde 3 adrese daha baskın düzenledi.

Bu operasyonlarda da 525 litre sahte içki yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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