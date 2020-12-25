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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi kaçak ağaç kesenlere 5 yıl hapis cezası uyarısı

Yılbaşı öncesi kaçak ağaç kesenlere 5 yıl hapis cezası uyarısı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( BOLU -DRONE) BOLU

Para Cezası Yılbaşı Hapis Cezası Kaçak Kesim Yılbaşı Çamı 


- Bolu’da, yılbaşında süs ağacı olarak kullanmak amacıyla ormanlarda kaçak kesim yapanlar 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.Bolu’da, yaklaşan yılbaşı ile birlikte büyük zahmetlerle dikilen ve büyütülen, gelecek yılların ormanlarını oluşturacak fidanların yılbaşı çamı adı altında usulsüz şekilde temin edilmemesi konusunda yetkililer uyarıda bulundu. Usulsüz fidan kesmenin suç olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların zor durumda kalmamaları için Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlarda yapılan bakım çalışmaları sonrası ortaya çıkan kesim artıklarından ya da enerji nakil hatları altında temizlenmesi gereken fidanlardan elde edilen göknar ağaçlarının ihale ile satılacağını açıkladı.
Fidan kesmenin cezası 1 kat daha artırılacakDevlet ormanlarında yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları, kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmanın yasaklarına uymayanlara 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kesilen ağaçlarını fidan olması halinde verilecek olan ceza 1 kat daha artırılacak.3 yaşından büyük fidanlar parayla satılacakYılbaşı çamı adı altında 3 yaşından büyük fidan isteyen vatandaşlar bedelini ödeyerek Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıklardan temin edebilecek. Yetkililer, yılbaşı çamı adı altında ormanlardan usulsüz faydalanmalara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı denetimlerin artırıldığını belirterek, kaçak kesim yapanları görenlerin Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ücretsiz ALO 177 Yangın İhbar Hattına ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.
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