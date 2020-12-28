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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi güzellik sırası

Yılbaşı öncesi güzellik sırası

-BAYAN KUAFÖRÜNDE SAÇ YAPTIRAN BAYANLARIN DETAYLARI

İlkay Yılbaşı 

--BAYAN KUAFÖRÜNE GELİP RANDEVU ALAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--TELEFONLA RANDEVU ALAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜSÜ
--BAYAN KUAFÖRÜ İLKAY VE ZEKİ KURT RÖP
--RANDEVU ALMAYA GELEN BAYANLARLA RÖP

( BURSA )- Yılbaşı öncesi kadın kuaförlerine büyük talep BURSA

- Yılbaşını güzel geçirmek isteyen kadınlar saçlarını yaptırmak için kuaförlerden sıra alıyor. Bursa’da kadın kuaförlüğü yapan İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, yılbaşı öncesi işlere yetişemiyor. Yılbaşını da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evinde geçirmek isteyen kadınlar kuaförlerinden randevu alarak sıraya giriyor. Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21:00 itibariyle 3 Ocağa kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kadın kuaförlerinin perşembe günü randevu listeleri şimdiden dolmaya başladı.
Bursalı kuaförler şimdiden bayanları listeye almaya başladı.
31 Aralık Perşembe günü büyük talep olduğunu ifade eden kuaför İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, "Bu yıl kısıtlamadan dolayı vatandaşlar yılbaşını evde geçirecek. Evinde yılbaşına güzel girmek isteyen kadınlar şimdiden 31 Aralık akşamı için sıraya girmeye başladı.
Arayanları sıraya alıyoruz. Yılın son günü bizi yoğun bir mesai bekliyor. Yılbaşı akşamı için komple bakım ve saç 400 lirayı buluyor" dedi.
Kuaföre randevu almaya gelen kadınlar, "Yılbaşını bu yıl evde geçireceğiz. Yılbaşına güzel girelim dedik. Yılbaşı akşamı çok talep varmış, biz de sıraya girdik" şeklinde konuştu.
(BRK-MŞ)
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