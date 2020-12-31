Yılbaşı konserlerinin verildiği ünlü meydan sessizliğe büründü

-Belediye meydanından genel



( MUĞLA ) MUĞLA



- Yılbaşlarının vazgeçilmez meydanı olan Bodrum Belediye meydanı 2021 yılına sesiz girdi. Yılbaşlarında ünlülerin konser verdiği, binlerce kişinin birlikte yeni yıla girdiği Bodrum Belediye meydanı bom boş kaldı. Her yılbaşında ünlü isimlerin konser verdiği binlerce kişinin bir araya gelip yeni yıla girdiği turizmin gözde mekanı Bodrum sokakları boş kaldı. Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına tüm yurtta oldu gibi Bodrum’da büyük ölçüde vatandaşlar riayet ediyor. Ünlülerin konser verdiği meydan boş kaldı Binlerce kişinin aynı anda yeni yıla girdiği Bodrum belediye meydanı bu yıl sessiz kaldı. Rengarenk süslenen Belediye meydanı ve boş sokaklar sokak hayvanlarına kaldı. Meydandan geçen araçları ve yürüyen insanların kimliklerini ve izinlerini soran bekçilerin sabaha kadar nöbette kalacağı öğrenildi. Yılbaşı tatili için Bodrum’a gelen 2’inci konut sahipleri ve vatandaşlar ise kısıtlamaya uyarak yeni yılı evlerinde karşıladı. (EA-



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