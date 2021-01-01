Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılbaşı gecesi uyuşturucu partisine polis baskını: 13 Gözaltı

Yılbaşı gecesi uyuşturucu partisine polis baskını: 13 Gözaltı

Polis kamerasından evin içinden görüntü

Uyuşturucu Ticareti Güvenlik Önlemi Yılbaşı Gecesi Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Uyuşturucular ve sobadan görüntü
-Şahısların araçlara bindirilmesi
-Şahısların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmeleri

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi yapan 13 şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Yılbaşı gece sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdüren polis ekipleri, diğer taraftan uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere de göz açtırmadı. Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi E.Ü. isimli şahsa ait evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ‘Alem’ operasyonu düzenledi.
Operasyon öncesinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri evden çıkan ve gözcülük yapan 3 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda şahıslar kapıyı açmadı. Polis kapıyı kırarak içeri girdi. Polis içeri girdiğinde evde bulunan 10 kişinin uyuşturucuları sobanın içine attıklarını fark edince sobayı suyla söndürdü. Yapılan operasyonda toplam 210 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 4 gram Metamfetamin, 5 fişek halinde 2.30 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan 13 şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında 37 bin 800 TL idari para cezası verildi.
Evde bulunan şahıslar polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. (AHM-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı