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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşı gecesi canlı müzikli programların iptali termal otelleri de vurdu

Yılbaşı gecesi canlı müzikli programların iptali termal otelleri de vurdu

Otel girişinden detay

Doluluk Oranı Yılbaşı Gecesi Yazılı Açıklama İptal Kararı Dernek Başkanı 

-Otel lobisinden detay
-Otelden detay
-Ali Gümüşhan açıklama

( AFYON KARAHİSAR)- Oteller sadece konaklama hizmeti verecek AFYON KARAHİSAR

- Termal tatil denildiğinde Türkiye’de ilk akla gelen yerlerden birisi olan Afyonkarahisar’da yılbaşı eğlencelerinin krona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesinin termal otelleri sıkıntıya düşürdüğü belirtilirken, otellerin rezervasyonlarda iptale gitmeye başladığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yılbaşı eğlencelerinin iptal kararı ile ilgili termal otellerin ilgili dernek başkanı Ali Gümüşhan, yılbaşı gecesi Afyonkarahisar’da hiçbir otelin müzikli program yapmayacağını ifade etti.
Alınan kısıtlama kararları kapsamında Afyonkarahisar’daki otellerin yılbaşı gecesi müzikli program yapmayacağını anlatan Gümüşhan, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21 Aralık tarihinde yayımlamış olduğu genelgeye göre yılbaşında hiçbir konaklama tesisinde ve otelde canlı müzik yapılmayacaktır. Bu kapsamda da Afyonkarahisar’daki tüm oteller müzik programlarını iptal etmiştir. Sadece konaklama hizmeti vereceklerdir. Bu konaklama hizmetini verirken de korona virüs tedbirleri kapsamında hizmet vereceklerdir.” dedi.
Kurallara uymak zorundayız Kararın son dakika alındığını belirten Gümüşhan, aldıkları rezervasyonları arayarak müzikli programlarının olmayacağını bildirdiklerini anlatan Gümüşhan, “Sonuç olarak sürekli yeni genelgeler yayımlanıyor. Biz zaten rezervasyonlarımızı yapmıştık. Bu süre zarfında tüm otellerimize genelgeyi bildirdik. Bu genelde kapsamında almış olduğumuz rezervasyonları tüm oteller arayarak müziğin olmayacağını bildirdiler. Yine otellerin sosyal medya hesaplarında da müziğin olmayacağına dair yazılı açıklama yapılmıştır. Tabi devletin almış olduğu bir karar bu son dakika olması bizi biraz sıkıntıya düşürdü ama kurullara uymak durumundayız” dedi.
Kısıtlama olmasaydı yüzde 50 doluluk bekliyorduk Kararın ardından yüzde 15 civarında misafirin rezervasyonlarını iptal ettiğine dikkat çeken Gümüşhan, “Konaklama konusunda yine misafirler tarafından Afyonkarahisar tercih ediliyor. İstanbul’da, Ankara’da apartmandan sıkılanlar en azından otelin etrafında ya da otel çevresinde yürüyüş yapabiliyorlar. Yine otellerimizdeki geniş alanlarda rahat vakit geçirebileceklerdir. Bu da bizim için ilk bir deneyim olacak. Bakıp göreceğiz. Bu genelge açıklanmadan önce Afyonkarahisar’daki oteller program değil ama en azından saat 10.00’a kadar bir canlı müzik olacaktı. Bu canlı müzik de iptal edildi. Eğer bu iptal edilmemiş olsaydı Afyonkarahisar’da doluluk oranımız yüzde 50 civarında olacaktı. Çünkü gerçekten bakıldığı zaman ilgi yüksekti. Bu kısıtlamadan sonra iptaller olacaktır. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.
(MT-GC-Y)
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