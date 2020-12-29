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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yılbaşı çiçeği olarak bilinen ’Kokina’ bitkisine büyük ilgi

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen ’Kokina’ bitkisine büyük ilgi

-Çiçekçi kikona yapımı

Sarmaşık İran Solmaz Yılbaşı Riva 

--Dükkan ve çiçeklerden detay
--Yapılan rop

( BİLECİK )- Bu çiçek bir sene boyunca yaprakları ve kırmızı çiçekleri solmazsa alanın ev sahibi olacağına inanılıyor- Çiçekçi Altıner Yörümez;- "Bu sene diğer senelere göre çok rağbet var, günlük ortalama 100 tane satıyoruz" BİLECİK

- Bilecik’te çiçekçilerde yılbaşı öncesi tatlı bir telaş yaşanırken, yılbaşı çiçeği olarak bilinen ve şans getirdiğine inanılan ’kokina’ bitkisi yoğun talep görüyor. Bilecik’te çiçekçilik yapan Altıner Yörümez, pandemi sürecinde kapalı esnafın durumlarını göz önüne aldıklarında işlerinde şükrettiklerini belirterek, yılbaşı çiçeği ’Kokina’ya büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu çiçeğin kasım ayının ortalarında çıktığı anlatan Yörümez, "Kokina yılbaşı ruhunu yansıtan en önemli simgelerinden biridir. Şans getirdiğine inanılır hatta bir rivayete göre de bir sene boyunca yaprakları ve kırmızı çiçekleri solmaz ise çiçek sahibinin ev sahibi olacağı söylenir. Anavatanı Güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye sınırları içerisinde İstanbul’da Belgrad Ormanında yetişen kokina çiçeğinin isminin kökeni kokinadır. Kokina Yunancada ’kırmızı’ anlamına geliyor. Kokinaların kırmızı meyveleri dikenli sarmaşık biçimdeki ağaçtan insan eliyle toplanıyor. Bu kırmızı meyvelere ’silcan’ adı veriliyor. Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor. Kokina sadece ülkemizde değil tüm dünyada yılbaşını simgeleyen bir çiçektir. Yılbaşına 20 gün kala satışa başlar. Bu sene diğer senelere göre çok rağbet var. Günlük ortalama 100 tane satıyoruz" dedi.
(CKT-Y)
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