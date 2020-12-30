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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşı alışverişinde pandemi kuralları hiçe sayıldı

Yılbaşı alışverişinde pandemi kuralları hiçe sayıldı

yoğunluktan görüntü

Alışveriş Kuruyemiş Yılbaşı Güneşli Hava Güneşli 

-alışveriş yapan vatandaşlardan görüntüler
-banklarda oturanlardan görüntü
-vatandaş ve esnafla röp
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Eminönü'nde yılbaşı öncesi sosyal mesafesiz yoğunluğu İSTANBUL

- İstanbul’da, yılbaşı öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu. 4 günlük kısıtlamanın olacağı yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları hiçe sayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 gün üst üste sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşına bir gün kala İstanbullular güzel havayı da fırsat bilerek çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. 4 günü evde geçirecek vatandaşlar, alışverişe çıktı. Eminönü Meydanı, Mısır Çarşısı ve Eminönü Alt Geçidindeki çarşılar başta olmak üzere yılbaşı alışverişleri meydanlarda ve pazarlarda yoğunluğa neden oldu. Tarihi çarşılarda oluşan yoğunluk nedeniyle pandemi kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.
Bazı vatandaşların maskesiz olduğu görülürken özellikle kuruyemişçilerden alışveriş yapan vatandaşlar, dükkanların içinde de yoğunluğa neden oldu. Alışveriş yapmayan bazı vatandaşlar ise meydanlardaki banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkarmaya çalışırken, sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
Öte yandan kameraya konuşan bazı esnaflar yoğunluğun eskisi gibi olmadığını, fiyatların iki sene öncesinin fiyatlarıyla aynı olduğunu söyledi.

Alışverişe çıkan vatandaşlar ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. (MT-YM-
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