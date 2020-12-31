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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşı akşamı otel odasında ölü bulundu

Yılbaşı akşamı otel odasında ölü bulundu

Otelin dış görüntüsü

Polis Aracı Hastane Yılbaşı Yakalama Kararı Sağlık Ekipleri 

-Otel önünde polis aracı
-Kendini asan gencin tabutunun otelden çıkartılması
-Cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının hastane morguna gidişi
-Kendini asan Savaş Ay'ın fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 25 yaşındaki genç yılbaşı akşamı kaldığı otel odasında ölü bulundu.Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir apart otelde akşam saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün otele yerleşen Savaş Ay (25) otelde kalanların kimlik bilgilerinin kayıt edildiği sırada GBT soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan arandığı ortaya çıktı. İfadesi alınan Savaş Ay serbest bırakılınca yeniden otel odasına geldi ve geceyi otelde geçirip bugün hiç dışarı çıkmadı. Otel görevlisi Ay'ın kalmaya devam edip etmeyeceğini sormak üzerine kendisine telefonla ulaşamayınca otel odasına gittiğinde asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Yapılan araştırmada Savaş Ay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ay'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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