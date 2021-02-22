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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yerine kayyum atanan HDP’li eski belediye başkanına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan HDP’li eski belediye başkanına 7 yıl 6 ay hapis cezası

arşiv

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Kayyum Belediye Başkanı Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Terör Örgütü 


- Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile görevden alınan HDP’li eski Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’e, terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Filiz Buluttekin katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmaların adından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Filiz Buluttekin’i, terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. (YRT-
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