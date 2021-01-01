Yeni yılın ilk tatlıları, polis ve basın mensuplarına

-POLİS EKİPLERİNE VE BASIN MENSUPLARINA TATLI İKRAMI



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Başaklıgil ile beraber Cumhuriyet Meydanı’nda polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Ümit Bitirik, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı.Burdur’da yılbaşını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Cumhuriyet Meydanı’nda 2021 yılına ailelerinden ayrı giren polis ekiplerinin yeni yılını kutladı. Burdur İl Jandarma Komutanı ile beraber Cumhuriyet Meydanı’na gelen Ümit Bitirik, “Yeni yılı sokakta vatandaşın, milletin selameti için geçiriyorsunuz. Sizlere, çocuklarınıza, ailenize hayırlı, uğurlu bir yıl olsun. Memleketinizin selameti için bugün çocuklarınızdan ayrı yeni yılı aldığınız görevlerle beraber yer alarak Jandarma ekipleri ile beraber geçiriyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Polis ekiplerinin ve basın mensuplarının yeni yılını kutlayan Ümit Bitirik, 2021 yılının daha güzel geçmesi temennisiyle tatlı ikramında bulundu.



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